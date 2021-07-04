Üç yaşındaki çocuğunu arabadan sarkıttı! Nedeni ise dehşete düşürdü

İstanbul'da 3 yaşındaki oğlunu araçtan sarkıtarak hem çocuğu hem de trafiği tehlikeye atan baba M.Ö. gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan M.Ö. ifadesinde oğlunun yaramazlık yaptığı ve sakinleştirmek istediği için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

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