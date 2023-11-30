Üç ağır hasar raporuna rağmen…

Malatya'da 6 Şubat depremlerinin ardından kolonlarındaki tahta parçaları ve bağlanmamış demirleriyle gündeme gelen binalara üç kez 'ağır hasarlı' raporu verildi. Ancak iddiaya göre şimdilerde o raporlar mahkeme yoluyla orta hasarlıya çevrilmeye binalar güçlendirilmeye çalışılıyor. Bina sakinleri ise isyanda. "Hiç kimse bizi bu mezara sokamaz" diyorlar.

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