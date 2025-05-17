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TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Kuraklık Şırnak’ı fevkalade etkilemiş durumda

TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Kuraklık Şırnak'ı fevkalade etkilemiş durumda

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.05.2025 22:23
Mardin'deki incelemelerinin ardından Şırnak'a gelen Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, İdil'e bağlı Çığır köyünde çiftçilerle ile bir araya gelerek hem kuraklıktan etkilenen tarlaları yerinde inceledi hem de çiftçilerin sorun ve taleplerini dinledi. Çığır köyünde çiftçilerin yoğun bir ilgisi ile karşılanan TZOB Genel Başkanı Bayraktar, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Açıklamaya Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ömer Faruk Yıldırım, Ziraat Odası İl ve İlçe Başkanları ile çok sayıda çiftçi ve vatandaş katıldı. Bu bölgenin özellikle buğday ve arpa üretimi açısından önemli bir bölge olduğunu ifade eden Bayraktar, ''Buğday üretiminin yüzde 20, arpa üretiminin yüde 15'ni tek başına sağlıyor ve mercimek üretiminin yüzde 90'ını tek başına sağlıyor. Tabi bu ürünler açısından bu bölgedeki üretim çok önemli. Ama gördüğümüz ve edindiğimiz bilgi ve tespitlere göre bu ürünlerde yüzde 100'e varan zarar var. Dolayısı ile bu bölgede kuraklık tehlikesi ürünlerin üretimini fevkalade olumsuz etkilediği Gençler tarımdan uzaklaştı. Tarımda yaş ortalaması 59'a geldi. Önümüzdeki yıl bu 60'a gelecek. Artık gençlerimizi tarımda tutamıyoruz. 18-32 yaş arasındaki gençlerimizin oranı yüzde 5'lere kadar düşecektir'' dedi.
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TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Kuraklık Şırnak’ı fevkalade etkilemiş durumda
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