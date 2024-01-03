Tyson ile domuzun ölümcül mücadelesi anbean kamerada: Girdiğin an işin biter!

Erzicanlı fenomen çoban Mert Yılmaz, yine belgesel tadında bir video paylaştı. Sürüyü korumak isteyen çoban köpeği, yaklaşan domuzu dakikalarca kovaladı. O anlarda Yılmaz'ın kamerası kayıttaydı.

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