TV’deki kadın spikerden kıskandığı eşini 6 milyon dolar zarara uğrattı

Kendisini, televizyondaki kadın spikerden kıskanması nedeniyle eşinden boşanmak isteyen İzmirli iş insanı Mehmet Biçer, eşi Ö.G.B.’nin kendisini darp ederek zorla çek imzalattığı iddiasıyla kendisinden şikayetçi olduğunu öğrenince şoke oldu. Yurtdışında da şirketlerinin olduğunu ifade eden Biçer, mahkemenin hakkında verdiği yurtdışı çıkış yasağı nedeniyle yaklaşık 6 milyon dolarlık zarara uğradığını söyledi.