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TV programıyla ünlenen Kübra Ece’nin sır ölümünde flaş detay! Sinir krizi mi?

DHA
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Giriş: 01.02.2022 12:05
Son zamanlarda sık sık benzer şekilde meydana gelen ölümlere bir yenisi daha eklendi. Televizyon programlarıyla tanınan 30 yaşındaki Kübra Ece, dördüncü kattan düşerek yaşamını yitirdi. Peki Kübra Ece’nin ölümü intihar mı cinayet mi? Emniyet güçleri bu olasılıkları masaya yatırırken aynı şekilde olaya dair yeni gelişmeler de gün yüzüne çıktı. İçlerinde Brezilya doğumlu L.M'nin de olduğu zanlılar serbest bırakıldı. İşte Kübra Ece’nin ölümüyle ilgili flaş detaylar…
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