Tuzla'daki yangın nasıl başladı? İhmal mi, kaza mı?

İstanbul Tuzla'da dün bir boya fabrikasında meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangında 3 işçi hayatını kaybetti; 9 işçi de yaralandı. Fabrika yangınında çok sayıda araç ve iş yeri de ağır hasar aldı. Fabrika sahibi ve mesul müdür gözaltında, iş güvenliği uzmanı aranıyor. Yangın nasıl başladı? Soruşturma ne aşamada? Gelişmeleri A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN