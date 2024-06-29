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Tuzla'daki korku dolu silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.06.2024 21:33
Olay, dün akşam saat 23.00 sıralarında Şifa Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana gelmişti. İddiaya göre bir şahıs, aralarında husumet bulunan İbrahim Türk’ü dükkanının önüne çağırarak kurşun yağdırmıştı. Korku dolu saldırının güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde silahlı şahsın İbrahim Türk’e kurşun yağdırarak kaçtığı ve arkadaşlarının Türk’e ilk müdahaleyi gerçekleştirerek sağlık ekiplerine haber verdiği görülüyor.
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Silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
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