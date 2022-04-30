30 Nisan 2022, Cumartesi
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Tuzla’da soyulan kuyumcunun silahla vurulduğu an güvenlik kamerasına yansıdı
Tuzla'da motosikletle bir kuyumcu dükkanına gelen iki şahıs, kuyumcu çalışanını silahla vurduktan sonra dükkanda bulunan bir miktar altını çalarak hızla kaçtı. Şahsın, kuyumcu çalışanını silahla vurduğu ve altınları çalarak kaçtığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.