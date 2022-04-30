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Tuzla’da soyulan kuyumcunun silahla vurulduğu an güvenlik kamerasına yansıdı

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.04.2022 17:37
Tuzla'da motosikletle bir kuyumcu dükkanına gelen iki şahıs, kuyumcu çalışanını silahla vurduktan sonra dükkanda bulunan bir miktar altını çalarak hızla kaçtı. Şahsın, kuyumcu çalışanını silahla vurduğu ve altınları çalarak kaçtığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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