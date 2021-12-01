Tuzla'da pompalı dehşeti! Seyir halindeki araçlara rastgele ateş etti

İstanbul’un Tuzla ilçesinde bir arkadaşının evini yakan kişi ardından park halindeki otomobilinden çıkarttığı pompalı tüfekle yolda hareket halinde olan araçlara rastgele ateş etti. O sırada aynı sitede oturduğu genç doktora silah yönelten saldırganın dehşet anları güvenlik kamerasına kaydedildi.

Olay, 22 Kasım Pazartesi günü akşam sularında lüks bir sitede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, psikolojik problemleri olduğu öne sürülen Adem N., bilinmeyen bir sebepten aynı sitede oturduğu bir arkadaşının evini yaktı. Sonrasında aracına yönelen Adem N., bagajındaki pompalı tüfeği alarak yol üzerinde seyir halinde olan araçlara rastgele ateş etti.



KOMŞUSUNA SİLAH TUTTU

Etrafa ateş açan saldırgan site önünde karşılaştığı komşusu Doktor Canan G.'ye de silah doğrulttu. Genç kadın aracıyla kaçarak olay yerinde uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri saldırgan şahsı gözaltına aldı.



KABUS ANLARI KAMERADA

Yaşanan olaya ilişkin konuşan site sakini Aykut Güler, "Saldırgan şahıs öncesinde bir arkadaşının evine gidiyor. Bu şahıs arkadaşları ile birlikte o gece madde kullanıyor ve kendi aralarında kavga ediyorlar. Ardından arkadaşının evini ateşe veriyor. Ardından aracına giderek pompalı silahını alıyor ve yoldan geçen araçlara rastgele ateş açıyor. Şahsın ateş açtığı araçlardan birisi de benim eşime ait. Eşim otoparktan çıktığı esnada saldırgan şahıs eşime ait aracı fark ediyor ve üzerine doğru küfür ve hakaretler savurarak elindeki silahla birlikte koşmaya başlıyor. Eşim o esnada kaçmaya çalışsa da anın telaşıyla aracını duvara vuruyor. O telaş anında saldırgan şahıs eşimin aracına yaklaşarak üç el ateş ediyor. Neyse ki silah o esnada tutukluk yapıyor. Bu sırada eşim hızla aracıyla olay yerinden kaçmaya başarıyor" diye konuştu.