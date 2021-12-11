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Tuzla’da otomobil denize düştü

DHA
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Giriş: 11.12.2021 08:44
Tuzla Mercan Sahili'nde yolun dar olması nedeniyle sürücünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil iki metre yüksekten denize düştü. Kazada, şans eseri olayda yaralanan olmazken, dalgaların otomobili sürüklememesi için iple kıyıdaki elektrik direğine bağlandı. Otomobil vinç yardımıyla denizden çıkarıldı.

Kaza, Tuzla Mercan sahil yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otomobil sürücüsü, yolun dar olması ve hatalı park eden araçlar nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yaklaşık iki metre yükseklikten denize düştü. Kazayı yara almadan atlatan otomobil sürücüsü, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Otomobil, kazayı görenlerin yardımıyla şiddetli rüzgar nedeniyle oluşan dalgaların aracı denize çekmemesi için, kıyıdaki elektrik direğine iple bağlandı. Otomobil olay yerine gelen ekip tarafından vinç yardımıyla denizden çıkarıldı.

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Tuzla’da otomobil denize düştü
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