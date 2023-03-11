Tuzla’da orta hasarlı 27 bina yıkılacak

Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde büyük yıkıma neden olurken, asrın felaketinin ardından gözler İstanbul’daki riskli yapılara çevrildi. Tuzla'da belediye, orta hasarlı binaların boşaltılması için tebligat gönderdi ve yıkım süreci başladı.