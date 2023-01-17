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Tuzla’da örnek proje! Enerjisini güneşten alan park 35 bin ağacı kurtardı

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Giriş: 17.01.2023 16:42
İstanbul'da Tuzla Belediyesi örnek bir projeye imza attı. Türkiye'nin en fonksiyonel parklarından olan Şelale Eğitim Parkı içerisindeki güneş enerji sistemi, yılda 35 bin ağacın kesilmesini engelliyor.
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