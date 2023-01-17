Tuzla’da örnek proje! Enerjisini güneşten alan park 35 bin ağacı kurtardı

İstanbul'da Tuzla Belediyesi örnek bir projeye imza attı. Türkiye'nin en fonksiyonel parklarından olan Şelale Eğitim Parkı içerisindeki güneş enerji sistemi, yılda 35 bin ağacın kesilmesini engelliyor.

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