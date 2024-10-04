Tuzla’da operasyon yapan polis ekibine silahlı saldırı

Tuzla'da haklarında arama kararı bulunan şüphelilerin yakalanması için yapılan operasyon sırasında, eve giren polis ekiplerine içeriden silahla ateş edilmesi sonucu bir polis memuru ağır yaralandı. Operasyon sırasında şüphelilerden Emrah Erol(25) ölü ele geçirilirken Çağrı G.(30), ve Ferhat İ.(21) gözaltına alındı.