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Tuzla'da operasyon yapan polis ekibine silahlı saldırı

Tuzla'da operasyon yapan polis ekibine silahlı saldırı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.10.2024 09:18
Tuzla'da haklarında arama kararı bulunan şüphelilerin yakalanması için yapılan operasyon sırasında, eve giren polis ekiplerine içeriden silahla ateş edilmesi sonucu bir polis memuru ağır yaralandı. Operasyon sırasında şüphelilerden Emrah Erol(25) ölü ele geçirilirken Çağrı G.(30), ve Ferhat İ.(21) gözaltına alındı.
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