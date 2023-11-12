12 Kasım 2023, Pazar
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Tuzla'da lokantanın içine yıldırım düştü
Olay bugün saat 16.20'de Tuzla Aydıntepe Mahallesi Harmandalı Sokak'ta bulunan bir lokantada meydana geldi. Lokantada çalışan ustalar Çetin Dalhançer ve Halit Özdemir müşterilerin siparişlerini yetiştirmek için hamur hazırlarken dükkanın içine yıldırım düştü. Hamur yoğurma makinesine isabet eden ufak çaplı yıldırım, ustalar arasında paniğe neden olurken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.