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Tuzla'da korkutan yangın! Alevler seralara sıçradı

İHA
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Giriş: 25.01.2023 10:18
Tuzla’da bitişik nizamda çok sayıda seranın bulunduğu alanda yangın çıktı. Depo olarak kullanılan konteynerde başlayan yangın, çevredeki seralara sıçradı. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.
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