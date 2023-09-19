Tuzla’da korkutan gemi yangını

İstanbul Tuzla'da bulunan tersanede bakımda olan 110 metre uzunluğundaki yağ tankerinde yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kısa sürede söndürüldü.

Tuzla'da tersanede bakımda olan 110 metre uzunluğundaki yağ tankerinin makine dairesinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Tuzla Aydıntepe Mahallesi Güzin Sokak üzerindeki tersanede bakımda olan 110 metre uzunluğundaki Panama bandıralı yağ tankerinin eksi dördüncü katındaki makine dairesinde saat 20.00 sıralarında elektrik kontağından yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.