Tuzla’da komşularını canından bezdiren kişinin evi alevlere teslim oldu: Binadakiler dumandan etkilendi

İstanbul’un Tuzla ilçesinde bir dairede yangın çıktı. Yangından kısa bir süre sonra tüm binayı dumanlar sardı. Dumandan etkilenen apartman sakinleri itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

Yangın, saat 04.00 sularında İstanbul'un Tuzla ilçesinde özel bir sitede gerçekleşti. Sebebi tam olarak bilinmeyen yangında iddialara göre kısa süre içinde bütün bina dumanlar altına kaldı. Site sakinlerinin fark etmesiyle itfaiye erlerine haber edildi.

APARTMAN DUMANLARA TESLİM OLDU

Evi yanan şahıs yanan evden kendini dışarı atıp yardım istedi. O sırada site içinde bulunan başka bir site sakini kadına yardım ederek itfaiye ekiplerini aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Apartman kısa sürede dumanlara teslim oldu. Giriş katta başlayan yangının etkisi ilk önce apartman merdivenlerinin sonra komşu dairelerin dumanlar altına kalmasına sebep oldu.

EVDEN ÇIKAMAYAN BİNA SAKİNLERİNİN İMDADINA İTFAİYE EKİPLERİ KOŞTU

Duman sonucunda evlerinden çıkamayan vatandaşları itfaiye ekiplerinin merdiven araçlarıyla tahliye etti. Yangının etkisiyle dumandan 2'si çocuk 5 kişi etkilendi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra dumandan etkilenen kişileri en yakın hastanelere götürdü. Olay yerine gelen polis ekipleri site içinde asayişi sağladı.



2 HAFTA ÖNCE KOMŞULARI ŞİKAYET ETMİŞTİ

Öte yandan evinde yangın çıkan D.Ç iki hafta önce komşuları tarafından şikayet edilmişti. Apartman sakinlerine sözlü ve fiziki saldırılarda bulunduğu iddia edilen şahıs, başta apartmanda bulunan komşularını yersiz ve yüksek gürültülerle rahatsız edip apartmanda bulunan çocukları da sopayla kovaladığı söylendi. Rahatsızlıklarını dile getirip polise haber veren komşularından hırsını da güvenlik kameralarını çekiçle darp ederek aldığı iddia edildi.

OLAY YERİNDE YİNE TARTIŞMA ÇIKARDI

Yangın anında çekim yapan basın mensuplarını görünce yine tartışma çıkaran D.Ç polis ekipleriyle yine tartışma yaşadı. Polis ekipleri tarafından zor sakinleştirilen şahıs karakola götürüldü. Polis konuyla ilgili araştırma başlattı.

"KADIN BAĞIRDI, YANGIN VAR, DİYE"

Yangın anında site içinde bulunan Ekrem Özçınar "Olay sahur vaktindeydi, evdeydik. Bir kadın bağırdı, yangın var, diye. Ondan sonra ben camdan baktım. Kadın kendini dışarı atmış. Ben üzerimi giyinip hemen yardıma koştum. İçeride kimse var mı diye baktım fakat dumandan dolayı içeriye girilecek gibi değildi. Çok duman vardı. Ondan sonra itfaiye geldi. Kadını dışarı da oturttum, sakinleştirmeye çalıştım. Olay böyle gelişti." dedi.