27 Temmuz 2023, Perşembe
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Tuzla’da kentsel dönüşüm süreci
İstanbul'un bazı ilçelerinde kentsel dönüşüm hızla devam ediyor. İstanbul'un en doğusundaki ilçelerden biri olan Tuzla'da kentsel dönüşümde önemli bir viraj geride kaldı. Yaklaşık on bin bağımsız bölümün dönüştüğü ilçedeki binaların yüzde onunun acilen yıkılması gerekiyor. A Haber Tuzla'daki son durumu inceledi.