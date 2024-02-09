09 Şubat 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Tuzla'da kentsel dönüşüm

Tuzla'da kentsel dönüşüm

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.02.2024 14:07
İstanbul Tuzla'da bugün 5 bin 187 bağımsız bölümün temel atma ve yıkım töreni gerçekleştirilecek. Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı A Haber'de konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Tuzla’da kentsel dönüşüm
Tuzla'da kentsel dönüşüm
Şifresini verdi hayatı karardı
Şifresini verdi hayatı karardı
Metrobüs kazası kamerada
Metrobüs kazası kamerada
-15 derece soğuk havada av!
-15 derece soğuk havada av!
Metrobüs kazası! Şoför hayatını kaybetti
Metrobüs kazası! Şoför hayatını kaybetti
A Haber havadan görüntüledi!
A Haber havadan görüntüledi!
Mucize dokunuş! 5 dakikada analiz
Mucize dokunuş! 5 dakikada analiz
15 il için sarı kodlu uyarı
15 il için sarı kodlu uyarı
Canlı yayında deprem tatbikatı!
Canlı yayında deprem tatbikatı!
Muğla’da fındık büyüklüğünde dolu yağdı!
Muğla’da fındık büyüklüğünde dolu yağdı!
4 yaşında baba mesleğine merak sardı!
4 yaşında baba mesleğine merak sardı!
Bu virüs çok hızlı bulaşıyor!
Bu virüs çok hızlı bulaşıyor!
Daha Fazla Video Göster