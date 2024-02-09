Tuzla’da kentsel dönüşüm

İstanbul Tuzla'da bugün 5 bin 187 bağımsız bölümün temel atma ve yıkım töreni gerçekleştirilecek. Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı A Haber'de konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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