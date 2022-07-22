22 Temmuz 2022, Cuma
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Tuzla'da kaza kamerada park halindeki otomobile çarpıp takla attı! O anlar kamerada!
Tuzla'da yola çıkan otomobile çarpmamak için direksiyon kıran sürücü park halindeki otomobile çarparak takla attı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.