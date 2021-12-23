23 Aralık 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Tuzla'da iş arkadaşının kafasına böyle pense fırlattı

Tuzla'da iş arkadaşının kafasına böyle pense fırlattı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.12.2021 12:12
Tuzla'da kurutma fırını imalatı yapılan işyerinde bir kişi, ısıtıcı önünde havlusunu kurutan mesai arkadaşının kafasına pense fırlattı, ardından yumrukladı. Yaralanan çalışan şikayetçi olurken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Tuzla'da meydana geldi. Kurutma fırını imalatı yapılan işyerinde çalışan Abdurrahman A. (60), ısıtıcının önünde havlusunu kurutmak isteyen Mesut Sağlam'a (24) 'Isıtıcıyı yavaş çevir' dedi. Bunun üzerine ısıtıcıyı zaten yavaş çevirdiğini söyleyen Sağlam, sandalyeye oturdu. İddiaya göre Sağlam'a yüksek sesle tekrar ikazda bulunan Abdurrahman A., kendisine cevap vermeyen ve arkası dönük bir şekilde oturan Mesut Sağlam'ın kafasına elindeki penseyi fırlattı ardından Sağlam'a vurmaya başladı. İkili arasında çıkan arbede diğer çalışanların araya girmesiyle son buldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Pencereyi tuvalet kapısı zannetti, yere çakıldı
Pencereyi tuvalet kapısı zannetti, yere çakıldı
İş arkadaşının kafasına pense fırlattı, darp etti
İş arkadaşının kafasına pense fırlattı, darp etti
Sıcaklıklar düştü, Beyşehir Gölü dondu
Sıcaklıklar düştü, Beyşehir Gölü dondu
Gaziantep’te iki pitbull 4 yaşındaki çocuğa saldırdı
Gaziantep'te iki pitbull 4 yaşındaki çocuğa saldırdı
Tartışma sonrası kadından otomobile tuğla yağmuru
Tartışma sonrası kadından otomobile tuğla yağmuru
İstanbul’da kar yağışı başladı!
İstanbul’da kar yağışı başladı!
Atık sudan milyonlarca gelir
Atık sudan milyonlarca gelir
Kartal ile kurt avladılar sosyal medyada gündem oldular!
Kartal ile kurt avladılar sosyal medyada gündem oldular!
Yurttan manzaraları
Yurttan manzaraları
Karısını önce darp etti sonra yüzünü bıçakladı
Karısını önce darp etti sonra yüzünü bıçakladı
Çift başlı buzağı görenler gözlerine inanamadı!
Çift başlı buzağı görenler gözlerine inanamadı!
Ünlü şef Somer Sivrioğlu boşandı
Ünlü şef Somer Sivrioğlu boşandı
Daha Fazla Video Göster