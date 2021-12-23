Tuzla'da iş arkadaşının kafasına böyle pense fırlattı

Tuzla'da kurutma fırını imalatı yapılan işyerinde bir kişi, ısıtıcı önünde havlusunu kurutan mesai arkadaşının kafasına pense fırlattı, ardından yumrukladı. Yaralanan çalışan şikayetçi olurken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Tuzla'da meydana geldi. Kurutma fırını imalatı yapılan işyerinde çalışan Abdurrahman A. (60), ısıtıcının önünde havlusunu kurutmak isteyen Mesut Sağlam'a (24) 'Isıtıcıyı yavaş çevir' dedi. Bunun üzerine ısıtıcıyı zaten yavaş çevirdiğini söyleyen Sağlam, sandalyeye oturdu. İddiaya göre Sağlam'a yüksek sesle tekrar ikazda bulunan Abdurrahman A., kendisine cevap vermeyen ve arkası dönük bir şekilde oturan Mesut Sağlam'ın kafasına elindeki penseyi fırlattı ardından Sağlam'a vurmaya başladı. İkili arasında çıkan arbede diğer çalışanların araya girmesiyle son buldu.