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Tuzla'da geminin atık deposunda patlama

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Giriş: 14.08.2023 12:21
Son dakika haberi... İstanbul Valiliği, Tuzla'da bir geminin atık deposunda meydana gelen patlamada 1 işçinin hayatını kaybettiğini, 1 işçinin ise yaralandığını açıkladı.
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