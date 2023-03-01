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Tuzla'da film sahnesi gibi kaçırma kamerada! Otomobilin yolunu kesip sürücüyü kaçırdılar

İHA
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Giriş: 01.03.2023 16:52
TUZLA'da bir siteden çıkan otomobilin önü minibüsle kesildi. Minibüsten inen silahlı 3 kişi otomobil sürücüsünü hedef aldı. Sürücü kaçmak istese de başarılı olamadı. Araçtan zorla indirilip darbedilen sürücü, minibüse sokularak kaçırıldı. Otomobildeki kadın ise direksiyon başına geçip, minibüsü takip etti. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi. Polis yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.
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