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Tuzla'da fabrika yangını! Tuzla Kaymakamı Ali Akça son durumu A Haber'de anlattı

A Haber
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Giriş: 29.04.2022 15:19
Tuzla Organize Sanayi Bölgesi Boya Vernikçiler Sanayi Sitesi'nde bulunan bir fabrikada yangın sonrası patlama meydana geldi. Fabrikada büyük çaplı patlama meydana gelirken 3 kişi hayatını kaybetti. 9 kişi yaralandı. Yangın kontrol altında. Tuzla Kaymakamı Ali Akça son durumu A Haber canlı yayınında anlattı. Akça, "Saat 13.15 civarında meydana gelen bir yangın. Ekiplerimiz seri bir şekilde müdahale ettiler. Yangın tamamen kontrol altında. 3 çalışanımız maalesef olay yerinde hayatını kaybetti." dedi.
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