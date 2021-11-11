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Tuzla’da baba ve oğulun öldüğü feci kaza kamerada

İHA
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Giriş: 11.11.2021 09:31
Tuzla'da trafik ışıklarında dönüş yapan otomobille, cadde üzerinde seyir halinde olan başka bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada baba ile oğlu ölürken, 3 kişi yaralandı. Tuzla'da Formula1 yolu üzerinde Salkım Sokak girişinde saat 15.00 sıralarında yaşanan kazada, iddiaya göre, cadde üzerinde seyir halinde bulunan Ali Çığlı'nın kullandığı otomobil, trafik ışıklarının bulunduğu noktadan dönüş yapan Faruk Türk'ün kullandığı otomobille çarpıştı. Feci kazada sürücüler Faruk Türk ile Ali Çığlı'nın yanı sıra otomobillerde bulunan Talha Türk, Can Akça ve Yiğit Reha Akan yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 8 yaşındaki Talha Türk ile babası Faruk Türk, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybettiği öğrenildi. Öte yandan korkunç kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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