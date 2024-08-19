Tuzla’da askeri alanda yangın çıktı

Tuzla Piyade Okulu arazisindeki ağaçlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. İstasyon Mahallesi'nde bulunan arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin, 3 dönümlük alanda çıkan yangına müdahalesi sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN