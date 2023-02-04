04 Şubat 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Tuzla’da 700 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Tuzla’da 700 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.02.2023 00:40
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Tuzla'da yapılan operasyonda 700 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Kaçak akaryakıtın piyasa değerinin 12 milyon lira olduğu aktarıldı.
700 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
700 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
İstanbul’da not kağıtlarına yazılan dehşet!
İstanbul’da not kağıtlarına yazılan dehşet!
Müge Anlı’yı çıldırtan olay: İlacını almazsa ölecek!
Müge Anlı’yı çıldırtan olay: İlacını almazsa ölecek!
Antalya’da ev sahibi zulmü!
Antalya’da ev sahibi zulmü!
Osmaniye’de 4.6 büyüklüğünde deprem
Osmaniye'de 4.6 büyüklüğünde deprem
Altın fiyatlarında dalgalı seyir
Altın fiyatlarında dalgalı seyir
Şemdinli’de korkunç çığ anı kamerada
Şemdinli'de korkunç çığ anı kamerada
Didim’deki cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı
Didim'deki cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı
Korkutan görüntü! Aynı anda 8 hortum oluştu
Korkutan görüntü! Aynı anda 8 hortum oluştu
Kardan geline esnaftan 350 gram altın!
Kardan geline esnaftan 350 gram altın!
“Kocan kuma getirse de yuvanı bozma”
“Kocan kuma getirse de yuvanı bozma”
İstanbul’a kar geliyor! İşte beklenen gün
İstanbul’a kar geliyor! İşte beklenen gün
Daha Fazla Video Göster