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Tuz tüketiminin zararları neler?

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Giriş: 08.03.2021 21:21
Tuz vücudumuz için gerekliliği tartışmasız bir besin ancak bu durum yeterince tüketildiğinde geçerli. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)verilerine göre Türkiye, tuz tüketiminde oldukça yüksek bir orana sahip. Peki, aşırı tuz tüketme alışkanlığının önüne nasıl geçilir? Tuz tüketiminin zararları neler? İşte kritik soruların yer aldığı A Haber’in özel haberi…
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Tuz tüketiminin zararları neler?
Tuz tüketiminin zararları neler?
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