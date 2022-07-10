10 Temmuz 2022, Pazar
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Tuz Gölü'nün misafirleri: Flamingolar! Binlercesi yumurtadan çıktı
Türkiye'nin ikinci büyük gölü ve 'flamingo cenneti' olarak bilinen Tuz Gölü'nde şimdilerde yavru flamingolar ağırlanıyor. Dünyada flamingoların kuluçkaya yattığı en önemli sulak alanlar arasında bulunan Tuz Gölü'nde, yumurtadan binlerce yavru çıktı.