Tuz Gölü'nün misafirleri: Flamingolar! Binlercesi yumurtadan çıktı

Türkiye'nin ikinci büyük gölü ve 'flamingo cenneti' olarak bilinen Tuz Gölü'nde şimdilerde yavru flamingolar ağırlanıyor. Dünyada flamingoların kuluçkaya yattığı en önemli sulak alanlar arasında bulunan Tuz Gölü'nde, yumurtadan binlerce yavru çıktı.