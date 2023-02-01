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Tuz Gölü’nde kuraklık alarmı! Su alanı yüzde 10 seviyelerine düştü

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Giriş: 01.02.2023 09:11
Türkiye'nin önemli turizm noktalarından biri olan Tuz Gölü, kuraklığın etkisiyle küçülüyor. Prof. Dr. Hatim Elhatip, Aksaray, Konya ve Ankara arasında yer alan, başta flamingolar olmak üzere binlerce kuşa ev sahipliği yapan Tuz Gölü'nün su dolu alanının yüzde 10 seviyelerine kadar düştüğünü belirtti.
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