Tuvalette doğurduğu bebeğini çöpe attı! Vicdansız anne “pişmanım” diyerek tahliyesini istedi

Kastamonu’da 9 ay boyunca hamileliğini ailesinden saklayarak tuvalette doğurduğu bebeği çöp poşetine sarıp çöp konteynerinin yanına bırakan genç kadın, “Pişmanım” diyerek tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, Cansu Ç.’nin tutukluluğunun devamına karar verdi. Bebeğin sağlık durumu ile ilgili rapor alınması için talepte bulunulmasını isteyen mahkeme heyeti, iddianamenin hazırlanabilmesi için dosyanın Cumhuriyet savcısına teslim edilmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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