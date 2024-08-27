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Tuvaletini yaptığı asansörde mahsur kaldı! Siparişe giden kurye paket oldu

Tuvaletini yaptığı asansörde mahsur kaldı! Siparişe giden kurye paket oldu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.08.2024 16:11
İstanbul'da sipariş götürdüğü binanın asansörüne tuvaletini yapan kurye mahsur kaldı. Asansörün arıza yapmasıyla neye uğradığını şaşıran kuryenin çaresiz şekilde tuşlara bastığı anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Tuvaletini yaptığı asansörde mahsur kaldı
Tuvaletini yaptığı asansörde mahsur kaldı
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