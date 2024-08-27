27 Ağustos 2024, Salı
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Tuvaletini yaptığı asansörde mahsur kaldı! Siparişe giden kurye paket oldu
İstanbul'da sipariş götürdüğü binanın asansörüne tuvaletini yapan kurye mahsur kaldı. Asansörün arıza yapmasıyla neye uğradığını şaşıran kuryenin çaresiz şekilde tuşlara bastığı anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.