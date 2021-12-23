23 Aralık 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Tuvalete gitmek isterken 10 metreden yere çakıldı

Tuvalete gitmek isterken 10 metreden yere çakıldı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.12.2021 15:08
Kayseri'de tuvalete gitmek isteyen 70 yaşındaki Mustafa Ö., kapıyla pencereyi karıştırınca metrelerce yükseklikten yere düştü. Talihsiz adam itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu kurtarılarak tedavi altına alındı.
Seyir halinde video çekerken önünde TIR devrildi
Seyir halinde video çekerken önünde TIR devrildi
Liseli öğrenciler kar yağışı altında halay çekti
Liseli öğrenciler kar yağışı altında halay çekti
Tuvalete gitmek isterken 10 metreden düştü
Tuvalete gitmek isterken 10 metreden düştü
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, okul bahçesine böyle girdi
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, okul bahçesine böyle girdi
Otomobilin üzerinden geçtiği yavru köpek öldü
Otomobilin üzerinden geçtiği yavru köpek öldü
Petrole karşı çay!
Petrole karşı çay!
Turkuvaz Medya’ya ödül yağdı
Turkuvaz Medya'ya ödül yağdı
İstediği ilacı vermeyen eczacıya bıçak çekti...
İstediği ilacı vermeyen eczacıya bıçak çekti...
Yıllar önce bulup depoya kaldırdılar! Gizemi...
Yıllar önce bulup depoya kaldırdılar! Gizemi...
Karda kayan araç bahçeye uçtu!
Karda kayan araç bahçeye uçtu!
İşte Türkiye’nin en soğuk ili! -26
İşte Türkiye'nin en soğuk ili! -26
Pencereyi tuvalet kapısı zannetti, yere çakıldı
Pencereyi tuvalet kapısı zannetti, yere çakıldı
Daha Fazla Video Göster