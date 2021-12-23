23 Aralık 2021, Perşembe
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Tuvalete gitmek isterken 10 metreden yere çakıldı
Kayseri'de tuvalete gitmek isteyen 70 yaşındaki Mustafa Ö., kapıyla pencereyi karıştırınca metrelerce yükseklikten yere düştü. Talihsiz adam itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu kurtarılarak tedavi altına alındı.