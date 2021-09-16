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Tuvalet ihtiyacını gidermek isterken uçuruma yuvarlandı

DHA
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Giriş: 16.09.2021 09:07
Manisa'nın Salihli ilçesinde İ.B., tuvalet ihtiyacını gidermek isterken dengesini kaybedip 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonrası kurtarılan İ.B. hastaneye kaldırıldı. Olay Çelikli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, dayısı H.A. ile birlikte yol kenarında bulunan çeşme önünde alkol alan İ.B., tuvalet ihtiyacını gidermek isterken dengesini kaybedip, 30 metre yükseklikten dere yatağına yuvarlandı. Dayısının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Salihli Amirliği ve jandarma ekipleri, uçuruma yuvarlanan İ.B.'yi düştüğü dere yatağından çıkardı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan İ.B. Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İ.B.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
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