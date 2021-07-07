07 Temmuz 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Tütün yasasının ertelenmesi için kanun teklifi

Tütün yasasının ertelenmesi için kanun teklifi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.07.2021 14:42
AK Parti, yetki belgesi olmayan tütün üreticisine hapis cezası getiren yasanın yürürlüğünün 6 ay ertelenmesi için, Meclis'e torba kanun teklifi getirmeye hazırlanıyor. AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, "Kanunun yürürlüğünü 6 ay daha tehir edeceğiz. Bu süreçte kooperatiflerin eksikliklerini tamamlaması için süre tanıyacağız." dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Salda Gölü'ne ziyaretçi akını!
Salda Gölü'ne ziyaretçi akını!
Erzurum'da Camii inşaatında göçük: 3 yaralı
Erzurum'da Camii inşaatında göçük: 3 yaralı
Tütün yasasının ertelenmesi için kanun teklifi
Tütün yasasının ertelenmesi için kanun teklifi
Korsan taksiciler sınırları aştı!
Korsan taksiciler sınırları aştı!
Düğünlerin gözdesi! Çeyrek görünümlü...
Düğünlerin gözdesi! Çeyrek görünümlü...
Bir an bile elini bırakmadı! Dünyaevine girdi
Bir an bile elini bırakmadı! Dünyaevine girdi
Sağanak sonrası sel
Sağanak sonrası sel
Balık ölümlerinden sonra martı ölümleri
Balık ölümlerinden sonra martı ölümleri
Tepki çeken görüntü! Ayakkabılarıyla...
Tepki çeken görüntü! Ayakkabılarıyla...
İşkence yapıp zehirlediler!
İşkence yapıp zehirlediler!
Kaçak balık avcılığına son! İHA'lar devreye girdi
Kaçak balık avcılığına son! İHA'lar devreye girdi
Şoke eden görüntü! Keçi...
Şoke eden görüntü! Keçi...
Daha Fazla Video Göster