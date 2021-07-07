07 Temmuz 2021, Çarşamba
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Tütün yasasının ertelenmesi için kanun teklifi
AK Parti, yetki belgesi olmayan tütün üreticisine hapis cezası getiren yasanın yürürlüğünün 6 ay ertelenmesi için, Meclis'e torba kanun teklifi getirmeye hazırlanıyor. AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, "Kanunun yürürlüğünü 6 ay daha tehir edeceğiz. Bu süreçte kooperatiflerin eksikliklerini tamamlaması için süre tanıyacağız." dedi.