TUSAŞ’a saldırı sonucu çok sayıda ambulans bölgede!

Ankara'da bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda sonucu 4 şehidimiz bulunmakta ve bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

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