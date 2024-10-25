25 Ekim 2024, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Kuruluş Osman
- Bir Gece Masalı
- Karadut
- Holding
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
TUSAŞ saldırısının perde arkasında neler var?
TUSAŞ'ı kana bulayan teröristlerin terör örgütü PKK üyesi oldukları kesinleşti. Peki teröristler saldırı için nasıl hazırlandı? Kendilerine yardım eden kişiler var mıydı? Teröristlerin görüntülere yansıyan davranışları neye işaret ediyor. İşte tüm bu soruların cevaplarını Emekli Polis Salih Aydemir verdi.