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TUSAŞ saldırısının perde arkasında neler var?

TUSAŞ saldırısının perde arkasında neler var?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.10.2024 19:00
TUSAŞ'ı kana bulayan teröristlerin terör örgütü PKK üyesi oldukları kesinleşti. Peki teröristler saldırı için nasıl hazırlandı? Kendilerine yardım eden kişiler var mıydı? Teröristlerin görüntülere yansıyan davranışları neye işaret ediyor. İşte tüm bu soruların cevaplarını Emekli Polis Salih Aydemir verdi.
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TUSAŞ saldırısının perde arkasında neler var?
TUSAŞ saldırısının perde arkasında neler var?
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