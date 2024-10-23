TUSAŞ saldırısında yürekleri yakan detay!

TUSAŞ’a yapılan hain terör saldırısında hayatını kaybeden makine mühendisi kadın hakkında A Haber canlı yayında gazeteci Zafer Şahin’den önemli bir açıklama yapıldı. Şehit makine mühendisimizin eşiyle evlilik yıldönümü olduğunu açıklayan Şahin, “Eşinin yolladığı çiçeği nizamiyeden almak için dışarı çıkıyor. O esnada yaralanıyor ve kaldırıldığı hastanede şehidimiz hayatını kaybediyor.” İfadelerini kullandı.

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