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TUSAŞ personellerinin tahliye ediliyor!

TUSAŞ personellerinin tahliye ediliyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.10.2024 20:57
Ankara’da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi’nin (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerine düzenlenen terör saldırısı sonrasında TUSAŞ personellerinin tahliyesi güvenlik güçleri eşliğinde devam ediyor.
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TUSAŞ personellerinin tahliye ediliyor!
TUSAŞ personellerinin tahliye ediliyor!
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