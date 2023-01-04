04 Ocak 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Türünün en tehlikesi Bursa'da yakalandı

Türünün en tehlikesi Bursa'da yakalandı

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.01.2023 10:06
Bursa'da düzenlenen operasyonda, yurda kaçak yollardan getirilen tehlikeli hayvan türleri ele geçirildi. Türkiye'de satışı yasak olan hayvanlar, yetkililer tarafından koruma altına alındı.
Türünün en tehlikesi Bursa’da yakalandı
Türünün en tehlikesi Bursa'da yakalandı
İstanbul Boğazı’nda denizanası istilası!
İstanbul Boğazı'nda denizanası istilası!
Fransa’da terör örgütü PKK skandalı!
Fransa'da terör örgütü PKK skandalı!
Hava kirliliği alarmı! Uzman isimden kritik uyarı
Hava kirliliği alarmı! Uzman isimden kritik uyarı
Ülkü 9 günlük yaşam savaşını kaybetti
Ülkü 9 günlük yaşam savaşını kaybetti
Yoğun sis A Haber Drone kamerasında
Yoğun sis A Haber Drone kamerasında
Feraye Tanyolaç’ın son hali olay oldu
Feraye Tanyolaç'ın son hali olay oldu
Tunca Nehri’ne atık su karışıyor!
Tunca Nehri’ne atık su karışıyor!
İstanbul trafiğinde son durum
İstanbul trafiğinde son durum
Yapımı 3 ay sürüyor
Yapımı 3 ay sürüyor
2 aylık bebek yangında hayatını kaybetti!
2 aylık bebek yangında hayatını kaybetti!
İstanbul’da feci kaza! Genç kadın dehşeti yaşadı
İstanbul'da feci kaza! Genç kadın dehşeti yaşadı
Daha Fazla Video Göster