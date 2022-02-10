10 Şubat 2022, Perşembe
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Turuncu kodlu kar uyarısı! Yurdun doğusunda 10 ilde şiddetli kar yağışı etkili olacak
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri sağanak yağışlı, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu bölgeleri ise kar yağışlı olacak. Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'un güneyinde kuvvetli rüzgar etkili olacak.