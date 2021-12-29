29 Aralık 2021, Çarşamba
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Turuncu alarm verilen Ergene Nehri taştı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yükselen Ergene Nehri için 'turuncu alarm' vermişti. Uyarıların ardından sağanak yağışın etkisini artırmasıyla Ergene Nehri taştı.