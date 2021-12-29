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Turuncu alarm verilen Ergene Nehri taştı

İHA
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Giriş: 29.12.2021 15:01
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yükselen Ergene Nehri için 'turuncu alarm' vermişti. Uyarıların ardından sağanak yağışın etkisini artırmasıyla Ergene Nehri taştı.
Turuncu alarm verilen Ergene Nehri taştı
Turuncu alarm verilen Ergene Nehri taştı
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