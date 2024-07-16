16 Temmuz 2024, Salı
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Turşunun sırrı sirke mi limon mu?
Yemeklerin yanında lezzete lezzet katan turşular hem vazgeçilmez olduğu için hem de şifa için tercih ediliyor. Kışın bağışıklık sistemini güçlendiren çeşit çeşit turşuları yazın ise ferahlamak için tüketiyoruz. Öyle ki yaz kış turşuya rağbet oldukça fazla.