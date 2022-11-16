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Turkuvaz Medya’nın Ankara’daki yeni adresi

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Giriş: 16.11.2022 16:42
Ankara'da modern mimarisiyle göz dolduran yeni bir proje merhaba demeye hazırlanıyor. Kalyon Holding ve Asfuroğlu Grup ortaklığındaki proje 3 blok, 239 ofisten oluşuyor. Yatay mimarisiyle ve Ankara manzaralı balkonlarıyla da görenleri kendine hayran bırakıyor. Bloklardan birinde Turkuvaz Medya Grubu'nun Ankara ekibi de yer alacak. Ofisler 30 Aralık'tan itibaren kullanılmaya başlanacak.
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