13 Temmuz 2023, Perşembe
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Turkuvaz Medya'dan 15 Temmuz sergisi! Kahramanlık destanı fotoğraflarla anlatılıyor
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı destansı halk mücadelesinin yedinci yıl dönümü sebebiyle Turkuvaz Medya Grubu tarafından hazırlanan "15 Temmuz Sergisi" Atatürk Kültür Merkezi'nde açıldı.