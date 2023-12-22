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Turkuvaz Medya’da yerel yönetimler zirvesi! Hilmi Türkmen: Dönüşümde ‘İstanbul Modeli’ni oluşturduk

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.12.2023 11:07
Turkuvaz Medya'da yerel yönetimler zirvesi düzenlendi. Zirveye katılan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, sıfır atık projesinin topluma anlatılması gerektiğini söyledi.
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