08 Aralık 2022, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Turkuvaz Medya Merkezi'nde üst düzey etkinlik! Diplomatlar ve medya yöneticileri buluştu
Turkuvaz Medya'nın İstanbul'daki merkez binası, önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Diplomatlar ve medya yöneticileri, Turkuvaz Medya çatısı altında düzenlenen "Medya ve Diplomasi" zirvesinde bir araya geldi. Etkinliğin nabzını ilk elden tutan A Haber ekibi, çok sayıda üst düzey isme mikrofon uzattı.