Turkuvaz Medya Merkezi'nde üst düzey etkinlik! Diplomatlar ve medya yöneticileri buluştu

Turkuvaz Medya'nın İstanbul'daki merkez binası, önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Diplomatlar ve medya yöneticileri, Turkuvaz Medya çatısı altında düzenlenen "Medya ve Diplomasi" zirvesinde bir araya geldi. Etkinliğin nabzını ilk elden tutan A Haber ekibi, çok sayıda üst düzey isme mikrofon uzattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN