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Turkuvaz Medya Merkezi'nde üst düzey etkinlik! Diplomatlar ve medya yöneticileri buluştu

A Haber
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Giriş: 08.12.2022 09:09
Turkuvaz Medya'nın İstanbul'daki merkez binası, önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Diplomatlar ve medya yöneticileri, Turkuvaz Medya çatısı altında düzenlenen "Medya ve Diplomasi" zirvesinde bir araya geldi. Etkinliğin nabzını ilk elden tutan A Haber ekibi, çok sayıda üst düzey isme mikrofon uzattı.
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