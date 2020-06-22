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Türkmenistan'da yaşayan çocuk hasta Nihal Naz Aydın ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

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Giriş: 22.06.2020 11:19
Güncelleme:22.06.2020 11:20
Türkmenistan'da yaşayan çocuk hasta Nihal Naz Aydın ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. Diyabet ile beyin omurilik sıvısının miktar ve basıncının artışıyla oluşan hidrosefali hastalığı bulunan Türk vatandaşı 9 yaşındaki kız, tedavi edileceği Ankara Şehir Hastanesine götürüldü.

Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta yaşayan, diyabet ve hidrosefali hastalığı bulunan Türk vatandaşı 9 yaşındaki çocuk, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.

Hastayı taşıyan ambulans uçak, sabah saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Uçağın inişinin ardından sağlık görevlileri, kontrol için uçak içerisine girdi.

Türkmenistanda yaşayan çocuk hasta Nihal Naz Aydın ambulans uçakla Türkiyeye getirildi TÜRKMENİSTAN'DA YAŞAYAN ÇOCUK HASTA NİHAL NAZ AYDIN AMBULANS UÇAKLA TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Diyabetin ile beyin omurilik sıvısının miktar ve basıncının artışıyla oluşan hidrosefali hastalığı bulunan ve Aşkabat'ta 80 gündür yoğun bakımda olan 9 yaşındaki Nihal Naz Aydın, yapılan kontrollerin ardından havalimanında bekletilen ambulansla Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.

Hasta çocuğun etkilenmemesi için uçağın alçak irtifada geldiği öğrenildi.

"ÇOK UMUTLUYUM İNŞALLAH KIZIM KURTULACAK"

Anne Zuhal Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kızım şeker komasına girdi, anlayamadık önce. Organlarında problemler meydana geldi. 80 gündür yoğun bakımda. Buraya kendi isteğimizle geldik. Ülkemde tedavi olmak istiyoruz. Buraya gelmek için eşim Sağlık Bakanlığına mektup yazdı. Çok umutluyum inşallah kızım kurtulacak. Allah'tan ümit kesilmez." ifadelerini kullandı.

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