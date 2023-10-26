Türkmenistan’da iklim ve ekoloji festivali! Sıfır Atık projesi tanıtıldı

Türkmenistan'da Türkiye ve Birleşik Krallık Büyükelçiliği işbirliğinde iklim ve ekoloji festivali düzenlendi. Etkinlikte Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık projesinin tanıtımı yapıldı ve iyi niyet bildirgesi imzalandı.

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